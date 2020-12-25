ФОТО | На шоссе Юри-Арукюла BMW вылетел с дороги и врезался в дерево

”Сегодня в 12:30 в полицию поступило сообщение, что на шоссе пЮри-Арукюла в нескольких километрах от реки Пирита, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW, за рулем которого находилась 33-летняя женщина, на скользкой дороге съехал с проезжей части и врезался в дерево”, — рассказала оперативный руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Кая Ранд.

Женщина была трезвая. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу на медобследование.

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