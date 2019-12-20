20.12.2019, 08:21
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту внедорожник при совершении обгона врезался в грузовик(1)
Вчера в 19:50 на 80 км шоссе Таллинн-Тарту в деревне Отику в Ярвамаа произошла авария: водитель внедорожника при совершении обгона не справился с управлением и врезался в прицеп грузового авто.
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