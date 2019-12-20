20.12.2019, 08:21

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту внедорожник при совершении обгона врезался в грузовик

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Avarii Järvamaal Otiku külas Foto: Kaspar Paokk

Вчера в 19:50 на 80 км шоссе Таллинн-Тарту в деревне Отику в Ярвамаа произошла авария: водитель внедорожника при совершении обгона не справился с управлением и врезался в прицеп грузового авто.

у самого внедорожника также имелся прицеп. В результате аварии из него на дорогу выпали строительные материалы.

Прибывшие на место медики скорой осмотрели водителя внедорожника, но серьезных травм не выявили.

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