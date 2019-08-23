ФОТО | На шоссе Таллинн — Тарту столкнулись грузовик и легковушка. Пострадавших пришлось вырезать

Как сообщил Департамент шоссейных дорог, в связи с аварией движение на 119-м километре трассы Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа было временно закрыто.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сказала Delfi, что столкновение случилось, когда женщина за рулем автомобиля Toyota выезжала с заправки на шоссе и не заметила двигавшийся по главной дороге грузовик.

В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на встречную полосу движения прямо на столб освещения.

В легковушке находились трое, включая одного несовершеннолетнего. Двух пострадавших спасателям пришлось вырезать из кузова легковушки, всех троих отвезли с места происшествия в больницу.

В 19.26 движение было восстановлено.