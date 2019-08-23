ФОТО | На шоссе Таллинн — Тарту столкнулись грузовик и легковушка. Пострадавших пришлось вырезать

Как сообщил Департамент шоссейных дорог, в связи с аварией движение на 119-м километре трассы Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа было временно закрыто.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сказала Delfi, что столкновение случилось, когда женщина за рулем автомобиля Toyota выезжала с заправки на шоссе и не заметила двигавшийся по главной дороге грузовик.
В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на встречную полосу движения прямо на столб освещения.
В легковушке находились трое, включая одного несовершеннолетнего. Двух пострадавших спасателям пришлось вырезать из кузова легковушки, всех троих отвезли с места происшествия в больницу.
В 19.26 движение было восстановлено.
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