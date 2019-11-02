ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись две машины, четыре человека пострадали

За рулем Toyota находился 75-летний мужчина, за рулем Fordi - 44-летняя женщина. Скорая оказала первую помощь четверым пострадавшим в аварии.

По первоначальным данным, водитель Toyota в темноте и из-за дождя не видел отчетливо дорогу и отклонился на середину дороги. Это привело к столкновению с ехавшим навстречу Ford.

В результате аварии пострадали четыре человека, троих доставили в больницу PERH на медконтроль, один в больнице Пайде. Как сообщается, один из пострадавших - 4-летний ребенок.