ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись две машины, четыре человека пострадали(4)
Сегодня в 18:42 в полицию поступило сообщение об аварии на 74 километре шоссе Таллинн-Тарту, где по первоначальным данным столкнулись две машины.
Сегодня в 18:42 в полицию поступило сообщение об аварии на 74 километре шоссе Таллинн-Тарту, где по первоначальным данным столкнулись две машины.
За рулем Toyota находился 75-летний мужчина, за рулем Fordi - 44-летняя женщина. Скорая оказала первую помощь четверым пострадавшим в аварии.
По первоначальным данным, водитель Toyota в темноте и из-за дождя не видел отчетливо дорогу и отклонился на середину дороги. Это привело к столкновению с ехавшим навстречу Ford.
В результате аварии пострадали четыре человека, троих доставили в больницу PERH на медконтроль, один в больнице Пайде. Как сообщается, один из пострадавших - 4-летний ребенок.
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