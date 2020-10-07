07.10.2020, 13:41
ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два грузовика, движение нарушено
На шоссе Таллинн-Тарту в районе адавере произошло ДТП с двумя грузовиками, в результате чего дорога частично перекрыта и образовалась пробка.
На шоссе Таллинн-Тарту в районе адавере произошло ДТП с двумя грузовиками, в результате чего дорога частично перекрыта и образовалась пробка.
ДТП произошло на 113 километре шоссе Таллинн-Тарту. сообщение о ДТП поступило в 13:07.
Из-за аварии с грузовиками часть дороги оказалась перекрыта, что серьезно нарушило движение в районе Адавере.
Точные детали ДТП полиция обещает сообщить в ближайшее время.
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