01.02.2021, 18:40

ФОТО | На шоссе Таллинн — Тарту столкнулись четыре автомобиля. Есть тяжело пострадавший

 (2)
EST 22
Galerii: 26 pilti
Avarii Anna lähedal Foto: Kaspar Pokk

В понедельник в 17.40 на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (село Анна) столкнулись четыре автомобиля.

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что из кузова одной машины пришлось вырезать 57-летнюю женщину.

Пострадавшую передали медикам скорой помощи, а затем - на вертолете PPA отправили в больницу.

Медики осмотрели на месте происшествия еще одного пострадавшего, но ему госпитализация не потребовалась.

На месте ДТП образовалась большая пробка. Движение направлено в объезд через село Пирди. Полиция рекомендует водителям по возможности избегать этого участка.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: