ФОТО | На шоссе Таллинн — Тарту столкнулись четыре автомобиля. Есть тяжело пострадавший

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что из кузова одной машины пришлось вырезать 57-летнюю женщину.

Пострадавшую передали медикам скорой помощи, а затем - на вертолете PPA отправили в больницу.

Медики осмотрели на месте происшествия еще одного пострадавшего, но ему госпитализация не потребовалась.

На месте ДТП образовалась большая пробка. Движение направлено в объезд через село Пирди. Полиция рекомендует водителям по возможности избегать этого участка.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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