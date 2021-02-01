ФОТО | На шоссе Таллинн — Тарту столкнулись четыре автомобиля. Есть тяжело пострадавший(2)
В понедельник в 17.40 на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (село Анна) столкнулись четыре автомобиля.
В понедельник в 17.40 на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (село Анна) столкнулись четыре автомобиля.
В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что из кузова одной машины пришлось вырезать 57-летнюю женщину.
Пострадавшую передали медикам скорой помощи, а затем - на вертолете PPA отправили в больницу.
Медики осмотрели на месте происшествия еще одного пострадавшего, но ему госпитализация не потребовалась.
На месте ДТП образовалась большая пробка. Движение направлено в объезд через село Пирди. Полиция рекомендует водителям по возможности избегать этого участка.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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