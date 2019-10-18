ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись BMW и Honda: пострадали два человека

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что полиция в 11:47 получила сообщение о ДТП на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту. По первоначальным данным, столкнулись два автомобиля — Honda и BMW.

В ДТП пострадали два человека. Одного из них — управлявшую Honda 78-летнюю женщину — доставили на дополнительный осмотр в больницу.

Движение на месте происшествия нарушено и его регулирует полиция.