18.10.2019, 12:26

ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись BMW и Honda: пострадали два человека

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rus.delfi.ee
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Foto: Tiit Blaat

Незадолго до полудня на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что полиция в 11:47 получила сообщение о ДТП на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту. По первоначальным данным, столкнулись два автомобиля — Honda и BMW.

В ДТП пострадали два человека. Одного из них — управлявшую Honda 78-летнюю женщину — доставили на дополнительный осмотр в больницу.

Движение на месте происшествия нарушено и его регулирует полиция.

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