22.06.2019, 15:10

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобиль и мопед, есть пострадавшие


rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Tallinn-Narva maanteel.
Liiklusõnnetus Tallinn-Narva maanteel. Foto: Politsei

На 35 километре шоссе Таллинн-Нарва по направлению к столице произошло ДТП — легковушка столкнулась с мопедом.

В 10:57 столкнулись автомобиль Seat и четырехколесный мопед Microcar.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир мопеда.

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