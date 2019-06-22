22.06.2019, 15:10
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобиль и мопед, есть пострадавшие
На 35 километре шоссе Таллинн-Нарва по направлению к столице произошло ДТП — легковушка столкнулась с мопедом.
На 35 километре шоссе Таллинн-Нарва по направлению к столице произошло ДТП — легковушка столкнулась с мопедом.
В 10:57 столкнулись автомобиль Seat и четырехколесный мопед Microcar.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир мопеда.
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