05.12.2020, 14:24

ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту сгорел лимузин Lincoln

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ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту сгорел лимузин Lincoln
Lugeja foto

Сегодня в 7:15 Департамент шоссейных дорог сообщил, что на 153,6 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа из-за происшествия на дороге произошел затор. В связи с этим движением в обе стороны было закрыто.

В полиции уточнили Delfi, что в 6:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Синикюла на дороге горит автомобиль Lincoln. В результате происшествия люди серьезных травм не получили.

В начале девятого часа Незадолго пожар был потушен. На данный момент движение на месте происшествия восстановлено. Причины возгорания лимузина устанавливаются.

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