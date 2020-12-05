ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту сгорел лимузин Lincoln

В полиции уточнили Delfi, что в 6:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Синикюла на дороге горит автомобиль Lincoln. В результате происшествия люди серьезных травм не получили.

В начале девятого часа Незадолго пожар был потушен. На данный момент движение на месте происшествия восстановлено. Причины возгорания лимузина устанавливаются.

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