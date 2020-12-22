ФОТО | На шоссе Таллинн — Тарту произошло ДТП: тяжело пострадали водитель BMW и его пассажирка(1)
Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн — Тарту в Мяэкюла произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн — Тарту в Мяэкюла произошло ДТП с участием двух автомобилей.
ДТП, в ходе которого в Мяэкюла (Ярвамаа) столкнулись легковые автомобили Volkswagen и BMW, произошло в 13.55.
По предварительным данным, двигавшийся со стороны Таллинна автомобиль BMW начал выполнять левый поворот в сторону Коэру и не пропустил ехавший навстречу Volkswagen.
Повреждения BMW были настолько серьезные, что спасателям пришлось для вызволения пассажира применять гидравлические инструменты.
И водителя, и женщину-пассажира сразу же доставили с места происшествия в больницу. Водитель Volkswagen отделался испугом.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
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