ФОТО | На шоссе Таллинн — Тарту произошло ДТП: тяжело пострадали водитель BMW и его пассажирка

ДТП, в ходе которого в Мяэкюла (Ярвамаа) столкнулись легковые автомобили Volkswagen и BMW, произошло в 13.55.

По предварительным данным, двигавшийся со стороны Таллинна автомобиль BMW начал выполнять левый поворот в сторону Коэру и не пропустил ехавший навстречу Volkswagen.

Повреждения BMW были настолько серьезные, что спасателям пришлось для вызволения пассажира применять гидравлические инструменты.

И водителя, и женщину-пассажира сразу же доставили с места происшествия в больницу. Водитель Volkswagen отделался испугом.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.