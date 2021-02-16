ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием четырех автомобилей(10)
Сегодня в 10:19 на 77 км шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пурди в Ярвамаа произошла авария.
Сегодня в 10:19 на 77 км шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пурди в Ярвамаа произошла авария.
По имеющимся данным, водитель двигавшегося в сторону Таллинна автомобиля Škoda решил совершить обгон ехавшего впереди транспортного средства, но, увидев, что это невозможно, затормозил. После этого он потерял контроль над управлением, вылетел на встречную полосу и далее в кювет, перевернувшись при этом на крышу.
Для того, чтобы избежать столкновения со Škoda, водители других двигавшихся в сторону Таллинна автомобилей также затормозили, что в свою очередь привело с столкновению внедорожника, грузовика и легкового авто.
Кроме водителя в Škoda находилась женщина и два маленьких ребенка. В остальных автомобилях находились только водители.
На место прибыли спасатели, скорая и полиция. К счастью, серьезных травм никто не получил и далее случаем займутся страховые фирмы.
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