29.10.2020, 10:46

ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобилей погиб медведь

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ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобилей погиб медведь
Foto: Lõuna päästekeskus

Вчера в 17:49 в деревне Кяревере волости Тарту на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП с участием медведя и двух автомобилей.

Переходивший дорогу медведь был сбит одним автомобилем, в результате чего отлетел на ехавший навстречу автомобиль. Медведь погиб в столкновении. Люди не пострадали. Спасатели устранили угрозу возгорания и убрали с дороги разбитые детали.

Труп медведя увезли члены местного общества охотников.

Foto: Lõuna päästekeskus

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