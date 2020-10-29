ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобилей погиб медведь

Переходивший дорогу медведь был сбит одним автомобилем, в результате чего отлетел на ехавший навстречу автомобиль. Медведь погиб в столкновении. Люди не пострадали. Спасатели устранили угрозу возгорания и убрали с дороги разбитые детали.

Труп медведя увезли члены местного общества охотников.

Foto: Lõuna päästekeskus

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