ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобилей погиб медведь

Вчера в 17:49 в деревне Кяревере волости Тарту на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП с участием медведя и двух автомобилей.
Переходивший дорогу медведь был сбит одним автомобилем, в результате чего отлетел на ехавший навстречу автомобиль. Медведь погиб в столкновении. Люди не пострадали. Спасатели устранили угрозу возгорания и убрали с дороги разбитые детали.
Труп медведя увезли члены местного общества охотников.
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