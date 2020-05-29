ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту легковушка врезалась в стоящий у обочины грузовик

Легковой автомобиль врезался сзади в стоящий у обочины грузовик. В легковушке был лишь водитель, он был трезв и имел права соответствующей категории.
Водитель был пристегнут и, к счастью, не пострадал в аварии. Медики осмотрели его на месте, он был контужен, но госпитализация ему не понадобилась.
Водитель рассказал полиции, что прост отклонился в сторону. Он был уставший, что видимо сыграло решающую роль.
Полиция отмечает, что со стороны пассажира автомобиль полностью деформировался, и если бы водитель не был в машине один, то пассажир бы не выжил. Даже то, что. сам водитель отделался лишь синяками, уже чудо.
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