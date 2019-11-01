01.11.2019, 08:57

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту из-за скользкой дороги занесло грузовик. Образовалась гигантская пробка

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Сегодня около 8 часов утра на 30 м шоссе Таллинн-Тарту произошла авария, которая сильно нарушила движение в сторону Тарту.

По предварительным данным, в районе Саула из-за скольких дорожных условий водитель грузовика не справился с управлением.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Движение регулирует полиция.

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