01.11.2019, 08:57
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту из-за скользкой дороги занесло грузовик. Образовалась гигантская пробка(1)
Сегодня около 8 часов утра на 30 м шоссе Таллинн-Тарту произошла авария, которая сильно нарушила движение в сторону Тарту.
Сегодня около 8 часов утра на 30 м шоссе Таллинн-Тарту произошла авария, которая сильно нарушила движение в сторону Тарту.
По предварительным данным, в районе Саула из-за скольких дорожных условий водитель грузовика не справился с управлением.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Движение регулирует полиция.
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