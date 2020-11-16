ФОТО | На шоссе Таллинн - Тарту грузовик вынесло в кювет, водитель отправлен в больницу
В понедельник в 13.20 на старом участке шоссе Таллинн - Тарту (отрезок между Мустла и Выыбу в Ярваском уезде) грузовик вынесло с трассы.
В понедельник в 13.20 на старом участке шоссе Таллинн - Тарту (отрезок между Мустла и Выыбу в Ярваском уезде) грузовик вынесло с трассы.
Машина, связанная, по всей видимости, с проводимыми неподалеку дорожными работами, двигалась в сторону столицы, но по каким-то причинам отклонилась вправо и выехала в кювет.
Водитель получил травму и был отправлен в больницу. До этого его успели проверить полицейские, по их информации, мужчина был трезв.
По какой причине случилось ДТП работающие на месте происшествия полицейские сказать не смогли. К счастью, столкновения с другой машиной не произошло. Прицеп грузовика в момент аварии был пустым.
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