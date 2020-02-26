ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту грузовик съехал в кювет

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Сегодня до полудня на шоссе Таллинн-Тарту из-за гололеда грузовик съехал в кювет. Управлявший грузовиком мужчина не пострадал.