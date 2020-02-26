26.02.2020, 17:00

ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту грузовик съехал в кювет


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Tallinn-Tartu maanteel on veoauto kraavis Foto: Kenno Soo

Сегодня до полудня на шоссе Таллинн-Тарту из-за гололеда грузовик съехал в кювет. Управлявший грузовиком мужчина не пострадал.

ДТП произошло в Харьмаа, в волости Козе, близ Арду.

В 15:55 на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа закрыли движение со стороны Тарту, чтобы поднять грузовик на дорогу.

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