ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево

Авария произошла около 14 часов на шоссе Таллинн-Тарту, когда водитель легкового авто Audi предположительно из-за состояния здоровья потерял управление над транспортным средством, которое в результате вылетело в кювет и врезалась в дерево.

Пыхьяская префектура подтвердила, что в машине находился мужчина с маленьким ребенком. Последний для проверки состояния здоровья был доставлен в больницу.