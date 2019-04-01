01.04.2019, 19:01

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево

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rus.delfi.ee
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Avarii Kosel 01.04.2019 Foto: Kaspar Pokk

Сегодня во второй половине дня в Козе легковой автомобиль вылетел в кювет, в результате чего находившегося в нем маленького ребенка доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Авария произошла около 14 часов на шоссе Таллинн-Тарту, когда водитель легкового авто Audi предположительно из-за состояния здоровья потерял управление над транспортным средством, которое в результате вылетело в кювет и врезалась в дерево.

Пыхьяская префектура подтвердила, что в машине находился мужчина с маленьким ребенком. Последний для проверки состояния здоровья был доставлен в больницу.

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