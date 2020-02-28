ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль перевернулся на крышу, но продолжил движение

Первая авария случилась в деревне Калме близ Адавере, где в 18:50 двигавшийся в сторону Тарту грузовой автомобиль Man с полуприцепом из-за скользкой дороги съехал с дороги через встречную полосу. Водитель не пострадал. Движение в месте аварии было перекрыто в течение часа. После возвращения на дорогу грузовик продолжил путь.

Вторая авария произошла в 19:10 в деревне Мялликвере, где ехавший в сторону Таллинна Chrysler на прямом участке дороге съехал вправо на поле, перевернулся на крышу и приземлился обратно на колесеа. Водитель и пассажиры отделались испугом. Несмотря на проделанное «сальто», автомобиль был пригоден для того, чтобы ехать на нем дальше (была повреждена крыша и сломано зеркало со стороны пассажира). Спасатели помогли вернуть машину на дорогу, и она продолжила свой путь.

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