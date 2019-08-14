14.08.2019, 07:56
ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну перевернулся грузовик, перевозивший опасные вещества
Вчера вечером на шоссе Таллинн-Пярну близ Яэсмяэ перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший опасные вещества.
Вчера вечером на шоссе Таллинн-Пярну близ Яэсмяэ перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший опасные вещества.
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