14.08.2019, 07:56

ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну перевернулся грузовик, перевозивший опасные вещества


rus.delfi.ee
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Galerii: 4 pilti
Ääsmäel läks veoauto ümber Foto: Nõmme päästekomando

Вчера вечером на шоссе Таллинн-Пярну близ Яэсмяэ перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший опасные вещества.

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