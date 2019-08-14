ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну перевернулся грузовик, перевозивший газовые баллоны

Авария произошла в 22:47, когда 36-летний мужчина потерял контроль над грузовиком Mercedes Benz, двигавшимся со стороны Пярну, в результате чего транспортное средство отклонилось на встречную полосу и съехало в кювет.

Движение на месте было сильно нарушено.

Ситуация усугублялось тем, что грузовик перевозил газовые баллоны. На место были вызваны специалисты-химики, которые установили, что в ходе аварии баллоны не потеряли герметичности и опасности нет.

Прибывшие на место спасатели и медики вызволили водителя из кабины, после чего его отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.