ФОТО | На шоссе Таллинн - Пярну движение затруднено: уже сутки грузовик лежит в кювете

Авария произошла в 22:47 на 28-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла.

36-летний водитель Mercedes Benz Actros потерял контроль над машиной, отклонился на встречную полосу движения и съехал в кювет.

Водителя доставили в больницу.

Из-за стоящего в кювете грузовика по-прежнему нарушено движение в сторону Пярну, Риги и островов.