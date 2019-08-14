14.08.2019, 19:40

ФОТО | На шоссе Таллинн - Пярну движение затруднено: уже сутки грузовик лежит в кювете


rus.delfi.ee
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Eile õhtul liiklusõnnetusse sattunud veok seisab ikka kraavis Foto: Delfi lugeja

Во вторник вечером в волости Сауэ произошло ДТП: грузовой автомобиль вынесло с дороги. Машина, стоящая в кювете, вызвала затор, виадук Ääsmäe закрыт.

Авария произошла в 22:47 на 28-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла.

36-летний водитель Mercedes Benz Actros потерял контроль над машиной, отклонился на встречную полосу движения и съехал в кювет.
Водителя доставили в больницу.

Из-за стоящего в кювете грузовика по-прежнему нарушено движение в сторону Пярну, Риги и островов.

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