14.08.2020, 19:39
ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну авария, двух человек доставили в больницу
Сегодня на 17 километре дороги Таллинн-Пярну-Икла произошло столкновение двух машин Toyota и Dodge.
Сегодня на 17 километре дороги Таллинн-Пярну-Икла произошло столкновение двух машин Toyota и Dodge.
По предварительным дынным, водитель Toyota врезался в Dodge. Водителя Dodge, 51-летнего мужчину, а также пассажира Toyota 44-летнего мужчину доставили в больницу на медконтроль. Жизни этих мужчин вне опасности. Движение на месте аварии частично нарушено.
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