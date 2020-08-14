14.08.2020, 19:39

ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну авария, двух человек доставили в больницу


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Liiklusõnnetus Tallinna-Pärnu maanteel Foto: Rauno Volmar

Сегодня на 17 километре дороги Таллинн-Пярну-Икла произошло столкновение двух машин Toyota и Dodge.

По предварительным дынным, водитель Toyota врезался в Dodge. Водителя Dodge, 51-летнего мужчину, а также пассажира Toyota 44-летнего мужчину доставили в больницу на медконтроль. Жизни этих мужчин вне опасности. Движение на месте аварии частично нарушено.

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