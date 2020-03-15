ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два автомобиля, двух человек отвезли в больницу

Согласно первоначальным данным, Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, после чего автомобиль отбросило в кювет.

Когда полиция прибыла на место у Audi стоял человек, который заявил, что водитель сбежал. Однако собаки не вышли ни на чей след. "Пассажир" же употреблял алкоголь.

Мучина пострадал и его доставили в Ракверескую больницу. Пассажир Volkswagen получил настолько серьезные травмы, что его сразу доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель не пострадал.