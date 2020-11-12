ФОТО | На шоссе Таллинн - Нарва произошло ДТП с участием трех машин. Один из водителей был пьян
В четверг во второй половине дня на 178-м километре шоссе Таллинн — Нарва произошла авария с участием трех легковых автомобилей.
В четверг во второй половине дня на 178-м километре шоссе Таллинн — Нарва произошла авария с участием трех легковых автомобилей.
Как сообщила полиция, в 16.40 у села Конью столкнулись Dacia Duster, Škoda Octavia и Hyundai i40. Примерно 40 минут движение было серьезно нарушено.
По предварительным данным, Hyundai выезжал с подъездной дороги налево в сторону Таллинна, отклонился на встречную полосу движения и врезался в Škoda. Затем водитель Dacia не успел среагировать и въехал между Hyundai Škoda.
Водителю Hyundai потребовался медицинский осмотр на месте происшествия. Водители Škoda ja Dacia были трезвыми, а водитель Hyundai - пьян.
Как отмечает полиция, лишь по счастливому стечению обстоятельств никто в этой аварии не пострадал.
В 17.22 спасатели покинули место аварии, а полицейские начали восстанавливать нормальный режим движения транспорта.
Фото аварии можно увидеть здесь.
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