ФОТО | На шоссе Таллинн - Нарва произошло ДТП с участием трех машин. Один из водителей был пьян

Как сообщила полиция, в 16.40 у села Конью столкнулись Dacia Duster, Škoda Octavia и Hyundai i40. Примерно 40 минут движение было серьезно нарушено.

По предварительным данным, Hyundai выезжал с подъездной дороги налево в сторону Таллинна, отклонился на встречную полосу движения и врезался в Škoda. Затем водитель Dacia не успел среагировать и въехал между Hyundai Škoda.

Водителю Hyundai потребовался медицинский осмотр на месте происшествия. Водители Škoda ja Dacia были трезвыми, а водитель Hyundai - пьян.

Как отмечает полиция, лишь по счастливому стечению обстоятельств никто в этой аварии не пострадал.

В 17.22 спасатели покинули место аварии, а полицейские начали восстанавливать нормальный режим движения транспорта.

Фото аварии можно увидеть здесь.