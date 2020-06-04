04.06.2020, 16:23
ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва лоб в лоб столкнулись два грузовика
В четверг во второй половине дня на шоссе Таллинн-Нарва в Ааспере произошло ДТП — лобовое столкновение двух грузовых машин.
В четверг во второй половине дня на шоссе Таллинн-Нарва в Ааспере произошло ДТП — лобовое столкновение двух грузовых машин.
Как сообщает полиция, направлявшийся со стороны Нарвы грузовик отклонился на встречную полосу и столкнулся с передвигавшимся по ней вторым грузовиком.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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