04.06.2020, 16:23

ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва лоб в лоб столкнулись два грузовика


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ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва лоб в лоб столкнулись два грузовика
Lugeja foto

В четверг во второй половине дня на шоссе Таллинн-Нарва в Ааспере произошло ДТП — лобовое столкновение двух грузовых машин.

Как сообщает полиция, направлявшийся со стороны Нарвы грузовик отклонился на встречную полосу и столкнулся с передвигавшимся по ней вторым грузовиком.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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