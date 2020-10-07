07.10.2020, 07:21
ФОТО: На шоссе шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет
Сегодня около 00:30 ночи на 110 км шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием грузового автомобиля.
Сегодня около 00:30 ночи на 110 км шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием грузового автомобиля.
По предварительным данным, ехавший в сторону Тарту грузовик Mercedes-Benz съехал с дороги вправо. К счастью, водитель не пострадал, но один из баков грузовика дал течь и понадобилась помощь спасателей.
Прибывшие на место полицейские установили, что водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.
Как полицейские, так и спасатели отметили, что без последствий обошлось лишь чудом.
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