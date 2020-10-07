ФОТО: На шоссе шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет

По предварительным данным, ехавший в сторону Тарту грузовик Mercedes-Benz съехал с дороги вправо. К счастью, водитель не пострадал, но один из баков грузовика дал течь и понадобилась помощь спасателей.

Прибывшие на место полицейские установили, что водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.

Как полицейские, так и спасатели отметили, что без последствий обошлось лишь чудом.