ФОТО : На самом богатом на ДТП перекресте Эстонии столкнулись перевозивший молодежь автобус и автомобиль
Сегодня в 16:12 полиция получила сообщение об аварии на круговой дороге Рийа возле торгового центра Lõunakeskus в Тарту, где столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.
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