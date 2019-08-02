02.08.2019, 18:24

ФОТО : На самом богатом на ДТП перекресте Эстонии столкнулись перевозивший молодежь автобус и автомобиль


rus.delfi.ee
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Noori Intsikurmu festivalile sõidutanud reisibuss tegi Tartus avarii Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 16:12 полиция получила сообщение об аварии на круговой дороге Рийа возле торгового центра Lõunakeskus в Тарту, где столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, легковой автомобиль Opel Zafira стоял перед автобусом и ожидал, когда сможет выехать на круговой перекресток, но в нужный момент не смог двинуться с места. Водитель автобуса подумал, что автомобиль тронулся, и врезался в него сзади.

Автобус следовал из Таллинна в Пылва и вез подростков на фестиваль Intsikurmu. В результате случившегося никто не пострадал, однако по словам одного из пассажиров автобуса, все сильно испугались.

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