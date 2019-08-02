ФОТО : На самом богатом на ДТП перекресте Эстонии столкнулись перевозивший молодежь автобус и автомобиль

По предварительным данным, легковой автомобиль Opel Zafira стоял перед автобусом и ожидал, когда сможет выехать на круговой перекресток, но в нужный момент не смог двинуться с места. Водитель автобуса подумал, что автомобиль тронулся, и врезался в него сзади.

Автобус следовал из Таллинна в Пылва и вез подростков на фестиваль Intsikurmu. В результате случившегося никто не пострадал, однако по словам одного из пассажиров автобуса, все сильно испугались.