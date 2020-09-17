17.09.2020, 08:50

ФОТО | На Сааремаа загорелся сарай с овцами и курицами


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Galerii: 25 pilti
Tulekahju Saaremaal, Kihelkonnal. Virita Foto: Irina Mägi

В деревне Вирита на Сааремаа носью загорелся сарай с животными.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 03:07. Работы по тушению сарая осложнял сильный ветер.

Согласно первоначальным данным, внутри сарая были курицы и овцы. Он находился рядом с жилым домом, чье возгорание спасателям удалось предотвратить.

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