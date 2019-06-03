ФОТО: На Сааремаа водитель засмотрелся на огонь Певческого праздника и вызвал аварию

Один из водителей, ехавший из Насва в Курессааре, снизил скорость, чтобы получше рассмотреть шедший навстречу эскорт с огнем Певческого праздника. В результате чего сзади в него врезался другой автомобиль, также двигавшийся в сторону Курессааре.

Спасатели очистили дорожное покрытие от разбитых автомобильных деталей. Люди в ДТП не пострадали. Огонь продолжил свой путь и с небольшой задержкой прибыл в Насва.