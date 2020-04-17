17.04.2020, 15:14

ФОТО | На Сааремаа внедорожник влетел в каменное ограждение

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Saaremaal, Pulli külas sõitis autojuht kiviaia otsa
Saaremaal, Pulli külas sõitis autojuht kiviaia otsaFoto: Irina Mägi

Сегодня на Сааремаа в селе Пулли произошла авария, в результате которой VW Tuareg вылетел с проезжей части и врезался в каменное ограждение.

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