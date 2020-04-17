ФОТО | На Сааремаа внедорожник влетел в каменное ограждение

Сегодня на Сааремаа в селе Пулли произошла авария, в результате которой VW Tuareg вылетел с проезжей части и врезался в каменное ограждение.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
ПаталогоанатомКоронавирус дает не пневмонию, а поражение легких
Зачем опытные автовладельцы просверливают дырочку в глушителе
Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие COVID-19 пенсионеры
Адвокат: Наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом