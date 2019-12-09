09.12.2019, 12:25

ФОТО | На Сааремаа внедорожник перевернулся на крышу. Пьяный водитель сел за руль другого автомобиля и поехал дальше


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Liiklusõnnetus Saaremaal Up -Leisi mnt 16 km Foto: Irina Mägi

В воскресенье 51- мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль внедорожника Ford и съехал в кювет, автомобиль перевернулся на крышу. Чудом оставшись в живых, алководитель отправился домой, сел за руль другого автомобиля и поехал дальше.

ДТП произошло в воскресенье вечером на шоссе Упа-Лейзи на острове Сааремаа. Когда полиция приехала на вызов, она не обнаружила на месте происшествия ни души. Через какое-то врем патруль заметил другой автомобиль, которые медленно ехал мимо.

При проверке оказалось, что там находятся два мужчины, а 51-летний водитель пьян. Кроме того, полиция выяснила, что пьяный водитель связан и с перевернувшимся на крышу внедорожником, что подтверждали раны на лице мужчины.

В отношении инцидента заведено уголовное производство.

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