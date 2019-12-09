ФОТО | На Сааремаа внедорожник перевернулся на крышу. Пьяный водитель сел за руль другого автомобиля и поехал дальше
В воскресенье 51- мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль внедорожника Ford и съехал в кювет, автомобиль перевернулся на крышу. Чудом оставшись в живых, алководитель отправился домой, сел за руль другого автомобиля и поехал дальше.
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