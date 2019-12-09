ФОТО | На Сааремаа внедорожник перевернулся на крышу. Пьяный водитель сел за руль другого автомобиля и поехал дальше

ДТП произошло в воскресенье вечером на шоссе Упа-Лейзи на острове Сааремаа. Когда полиция приехала на вызов, она не обнаружила на месте происшествия ни души. Через какое-то врем патруль заметил другой автомобиль, которые медленно ехал мимо.

При проверке оказалось, что там находятся два мужчины, а 51-летний водитель пьян. Кроме того, полиция выяснила, что пьяный водитель связан и с перевернувшимся на крышу внедорожником, что подтверждали раны на лице мужчины.

В отношении инцидента заведено уголовное производство.