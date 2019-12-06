06.12.2019, 07:28

ФОТО | На Сааремаа в пожаре погиб мужчина


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Saaremaal, Läätsal korteripõleng, hukkus inimene
Galerii: 18 pilti
Saaremaal, Läätsal korteripõleng, hukkus inimene Foto: Irina Mägi

В пятницу вечером в деревне Ляэтса на Сааремаа загорелась квартира. Пожарные обнаружили в ней труп.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме. Когда спасателям поступило сообщение, там были уже видны языки пламени.

Около 21:22 во время работ по тушению пожарные обнаружили в квартире тело мужчины.

Пожар потушен, но его причины неизвестны.

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