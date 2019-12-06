ФОТО | На Сааремаа в пожаре погиб мужчина

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме. Когда спасателям поступило сообщение, там были уже видны языки пламени.

Около 21:22 во время работ по тушению пожарные обнаружили в квартире тело мужчины.

Пожар потушен, но его причины неизвестны.