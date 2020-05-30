ФОТО | На Сааремаа при неудачном обгоне столкнулись два автомобиля, два человека попали в больницу

Согласно первоначальным данным, Toyota Land Cruiser пытался обогнать Peugeot, но тот начал поворачивать на лево, и автомобили столкнулись.

В результате аварии пострадали два находившихся в Peugeot человека, их доставили в больницу. Водитель Toyota не пострадал.

Полиция иницировала производство для выяснения деталей ДТП.