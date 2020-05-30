30.05.2020, 18:46
ФОТО | На Сааремаа при неудачном обгоне столкнулись два автомобиля, два человека попали в больницу(1)
В субботу во второй половине дня в деревне Саувере на Сааремаа произошло ДТП, когда столкнулись два легковых автомобиля.
В субботу во второй половине дня в деревне Саувере на Сааремаа произошло ДТП, когда столкнулись два легковых автомобиля.
Согласно первоначальным данным, Toyota Land Cruiser пытался обогнать Peugeot, но тот начал поворачивать на лево, и автомобили столкнулись.
В результате аварии пострадали два находившихся в Peugeot человека, их доставили в больницу. Водитель Toyota не пострадал.
Полиция иницировала производство для выяснения деталей ДТП.
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