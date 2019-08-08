ФОТО | На Рейди теэ столкнулись польский грузовик и легковушка

Сегодня в полдень произошло ДТП на Рейди теэ, где столкнулись польский грузовик и легковой автомобиль Toyota Yaris.
Департамент полиции и погранохраны к аварии не привлекали, следовательно, речь шла о страховом случае.
Сегодня в полдень произошло ДТП на Рейди теэ, где столкнулись польский грузовик и легковой автомобиль Toyota Yaris.
Департамент полиции и погранохраны к аварии не привлекали, следовательно, речь шла о страховом случае.
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