29.08.2020, 12:29
ФОТО | На ралли в Кохила автоомбиль въехал в публику
В субботу в 11:00 в Кохила началось народное ралли, во время которого произошел инцидент - один участник съехал в дороги прямо в публику. Есть информация о пострадавших.
В субботу в 11:00 в Кохила началось народное ралли, во время которого произошел инцидент - один участник съехал в дороги прямо в публику. Есть информация о пострадавших.
Глава Союза автоспорта Янис Каал подтвердил Delfi, что инцидент действительно произошел.
Согласно имеющимся у Delfi данным, из-за аварии мероприятие прервано.
Полиция сообщила, что автомобиль наехал на двух мальчиков 10 и 12 лет. Их должны доставить в Таллиннскую детскую больницу, их состояние пока неизвестно.
Новость дополняется.
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