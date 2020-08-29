29.08.2020, 12:29
ФОТО | На ралли в Кохила автомобиль въехал в публику, двух детей доставили в больницу
В субботу в 11:00 в Кохила началось народное ралли, во время которого произошел инцидент — один участник съехал в дороги прямо в публику. Есть информация о пострадавших.
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