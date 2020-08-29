29.08.2020, 12:29

ФОТО | На ралли в Кохила автомобиль въехал в публику, двух детей доставили в больницу


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ФОТО | На ралли в Кохила автомобиль въехал в публику, двух детей доставили в больницу
Delfi lugeja

В субботу в 11:00 в Кохила началось народное ралли, во время которого произошел инцидент — один участник съехал в дороги прямо в публику. Есть информация о пострадавших.

Глава Союза автоспорта Янис Каал подтвердил Delfi, что инцидент действительно произошел.

Согласно имеющимся у Delfi данным, из-за аварии мероприятие прервано.

Полиция сообщила, что автомобиль наехал на двух мальчиков 10 и 12 лет. Их должны доставить в Таллиннскую детскую больницу, их состояние пока неизвестно.

Новость дополняется.

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