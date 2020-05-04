ФОТО: На пруду Шнелли орудует браконьер

На прошлой неделе в Таллинне в пруду Шнелли было обнаружено браконьерское рыболовное приспособление, полное карасей. Большинство рыб удалось спасти и отпустить обратно в пруд.
”На прошлой неделе гулявший в парке Тоомпарк житель Таллинна обнаружил в пруду Шнелли приспособление для ловли рыбы, в котором были живые караси. Выражаем благодарность сознательному таллиннцу за то, что он сразу оповестил о своей находке работников управы. В результате быстрого реагирования удалось спасти большую часть карасей и отпустить их обратно в пруд”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Браконьерское приспособление для ловли рыбы, вероятнее всего, находилось в воде не дольше нескольких дней, так как попавшие в него караси были живыми и активными. Согласно правилам благоустройства Таллинна ловля рыбы в городских прудах запрещена.
Соответствующие знаки о запрете установлены и около пруда Шнелли. О незаконных действиях просим сообщать управе района или Инспекции окружающей среды.
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