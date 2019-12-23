23.12.2019, 20:10
ФОТО | На пляже Нарва-Йыэсуу сделана подозрительная находка — возможно, человеческие останки(2)
Читатель RusDelfi Виктор прислал в редакцию фотографии из Ида-Вирумаа, где на одном из пляжей была обнаружена кость.
Читатель RusDelfi Виктор прислал в редакцию фотографии из Ида-Вирумаа, где на одном из пляжей была обнаружена кость.
Как пишет автор фотографий, у него есть предположение, что кость могла принадлежать человеку.
Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны подтвердила, что 21 декабря правоохранителям сообщили о странной находке на пляже Нарва-Йыэсуу.
"По состоянию на сегодняшний день неизвестно, имеем ли мы дело с человеческой костью или это останки животного. Для ответа на этот вопрос находка была направлена на экспертизу", - сообщила пресс-секретарь департамента Кристина Костина.
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