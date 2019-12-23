ФОТО | На пляже Нарва-Йыэсуу сделана подозрительная находка — возможно, человеческие останки

Как пишет автор фотографий, у него есть предположение, что кость могла принадлежать человеку.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны подтвердила, что 21 декабря правоохранителям сообщили о странной находке на пляже Нарва-Йыэсуу.

"По состоянию на сегодняшний день неизвестно, имеем ли мы дело с человеческой костью или это останки животного. Для ответа на этот вопрос находка была направлена на экспертизу", - сообщила пресс-секретарь департамента Кристина Костина.