ФОТО | На Петербургском шоссе полыхал автомобиль

Сегодня незадолго до 16 часов в Центр тревоги сообщили, что на Петербургском шоссе горит автомобиль.
Пока неизвестно, с чего началось возгорание. Но находившиеся в машине безопасно выбрались из нее, и никто не пострадал.
Движение на месте происшествия закрыто в одном направлении. В 16:07 спасатели потушили огонь, и полиция регулирует движение, пока остов машины не будет убран.
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