ФОТО | На Петербургском шоссе полыхал автомобиль

Пока неизвестно, с чего началось возгорание. Но находившиеся в машине безопасно выбрались из нее, и никто не пострадал.

Движение на месте происшествия закрыто в одном направлении. В 16:07 спасатели потушили огонь, и полиция регулирует движение, пока остов машины не будет убран.