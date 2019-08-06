ФОТО | На Петербургском шоссе полыхал автомобиль

Один из находившихся в машине сказал что неизвестно, почему она загорелась. Он описал, что внезапно загорелся предупреждающий сигнал и отказали тормоза. Когда водитель смог остановиться, автомобиль уже горел снизу.

Но находившиеся в машине безопасно выбрались из нее, и никто не пострадал.

Движение на месте происшествия закрыто в одном направлении. В 16:07 спасатели потушили огонь, и полиция регулирует движение, пока остов машины не будет убран. Обстоятельства случившегося выясняются.